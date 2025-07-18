哈萨克斯坦2025年上半年死亡率下降4.2% 多项关键健康指标持续改善

根据监测数据显示，国家医疗卫生相关规划的实施取得积极成果，多项关键健康指标呈现改善趋势。

2025年上半年全国总体死亡率较2024年同期下降4.2%，从每千人6.46例下降至6.35例。这一成果主要得益于国家持续推进提升医疗可及性、服务质量和响应速度等系统性举措。

多个领域取得显著进展：

孕产妇死亡率下降10%，从每10万例活产的12例降至10.8例；

婴儿死亡率同比下降26.3%，目前为每千名活产婴儿5.94例，已优于原定7.4的控制目标；

新生儿死亡率下降23.8%，从每千名活产4.2例降至3.2例；

儿童死亡率保持持续下降趋势，目前为每千名儿童7.3例，低于目标值9.75；

重症抢救成功率提高8.3%，从2024年上半年的51.8%提升至60%；

交通事故导致的死亡率下降至每10万人口8.46例，低于计划值11.7。

此外，卫生部指出，统计基础和数据质量的提升也是达成上述成果的关键因素之一。

据介绍，卫生部已就死亡原因编码标准组织开展医务人员能力建设工作，并在国家卫生发展中心下设“编码事务局”，以加强医疗统计系统建设。

【编译：达娜】