    14:21, 26 12月 2025 | GMT +5

    2025年生儿名字盘点：穆哈迈德与艾琳蝉联最受欢迎榜首

    哈萨克国际通讯社讯）26日，国家统计局公布了2025年度新生儿热门姓名统计数据。

    数据显示，2025年最受家长青睐的男宝宝名字分别是：穆哈迈德（Мұхаммед）、阿里汗（Алихан）、阿依苏丹（Айсұлтан）、奥马尔（Омар）和阿勒迪亚尔（Алдияр）。与去年相比，男婴热门姓名榜单保持了高度稳定性。从地区分布来看，穆哈迈德与阿兰（Алан）是各州普及率最高的男孩姓名。

    女宝宝名字方面，2025年出生的小公主们大多被赋予了以下名字：艾琳（Айлин）、阿斯勒姆（Асылым）、梅迪娜（Медина）、阿伊莎（Айша）以及托米莉斯（Томирис）。在全国20个行政区域中，艾琳展现出了压倒性的普及度，在其中16个地区均位列榜首。今年女婴姓名前五名的构成也与去年完全一致。

    值得关注的是，在不同民族群体中，取名偏好呈现出多样化特征：俄罗斯族民众最青睐的姓名是叶娃（Ева）与米龙（Мирон）；而乌兹别克族民众则更倾向于选择穆罕默德（Мухаммад）与哈蒂查（Хадича）。

    虽然哈萨克斯坦总人口数量持续增长，但出生率为何出现放缓趋势？面对人口统计学带来的新风险，国家是否做好了应对准备？针对这些深层社会议题，哈通社记者进行了专题深入调研

    【编译：阿遥】

    社会 人口 统计
