数量与质量：哈萨克斯坦总人口达2040万 年轻人口红利仍存

疫情与移民的影响

与1992年相比，哈萨克斯坦人口增加了23%，已达到2040万人。

其中，年轻人口的比例仍然很高。哈萨克斯坦战略研究所和联合国人口基金的最新报告显示，大约三分之一的人口是15岁以下的儿童，22.6%是10-24岁的年轻人。

Фото: Kazinform

根据国家统计局的数据，2024年初，哈萨克斯坦的人口平均年龄为32.3岁，五年前该指标为31.9岁。虽然在全球范围内，哈萨克斯坦人口仍被认为是“年轻的”，但略高于中亚邻国。

在过去五年中，我国的出生率持续下降。2021年，全国约有44.7万名新生儿登记，2022年为40.4万，2023年为38.8万，而2024年约为36.6万。

2025年第一季度，每千人中的出生人数为15人，而2024年第一季度为18人。出生系数在2020年为23，2021年为24。

战略规划和改革署下属人口进程分析与预测中心主任阿姚伦姆·萨艮巴耶娃表示，只有当出生率持续下降5至10年时，才需要感到担忧。

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

这位专家提醒说，2019年的疫情暂时扭曲了出生率、死亡率和移民数据。2024年，每位妇女生育2.8个孩子，这表明疫情期间的“婴儿潮”是一次性现象。

—过去10年，年人口增长率约为1.3%。也就是说，我们正在恢复到疫情前的正常水平。-萨艮巴耶娃表示。

南部人口增长，北部老龄化

人口数量在南部和西部地区有所增加，而在北部和东部地区有所减少。2025年第一季度，曼格斯套州、突厥斯坦州和奇姆肯特市的出生率最高，而北哈州、库斯塔奈州和东哈州的出生率最低。

—南部地区人口众多，且以年轻人为主，因此其生育潜力较高。而北部地区人口较少，老年人口比例较高，因此自然增长的可能性较低。-联合国人口基金人口和性别事务项目专家哈兹扎·莫勒达库洛娃说。

移民也是导致北部和东部人口减少的因素之一。换句话说，迁出人数多于迁入人数。

—这种趋势在过去五年中持续存在。主要吸引中心是阿斯塔纳和阿拉木图。-萨艮巴耶娃说。

尽管南部地区也有大量人口迁出，但新生儿的出生正在弥补这一缺口。

—国家对移民的调控措施未能有效改善北部和东部地区的负平衡。因此，从长远来看，这些地区的人口结构首先需要通过鼓励生育来应对。-萨艮巴耶娃表示。

来自南部的年轻家庭正在增加大城市中多子女年轻家庭的数量。

—目前城市的出生率正在上升。这意味着来自农村的年轻人将他们的传统带入了城市。-莫勒达库洛娃指出。

增长放缓，但质量提升

战略规划和改革署的预测显示，哈萨克斯坦的青年人口数量将持续增长到2035年。然而，每个家庭的孩子数量将减少，推迟生育和组建家庭的趋势将更加明显。

—2009年至2021年，结婚数量有所增加，但家庭平均规模从3.9人缩减至3.2人。这与祖父母辈家庭模式的消失有关。-萨艮巴耶娃说。

Фото: massaget.kz

尤其是在20-24岁年龄段成为父母的年轻人数量有所下降。2020年，该年龄段每千人对应170名新生儿，而2024年降至134名。

—国内生育年龄正在“推迟”。男性和女性的初婚年龄都在上升，因此第一个孩子的出生时间比以前晚得多。目前，生育最活跃的年龄段是25-35岁。-她说。

莫勒达库洛娃表示，全国每千人中的死亡率已降至约7例。

—当一个国家65岁以上人口的比例达到7%时，就被认为开始出现“老龄化门槛”。在哈萨克斯坦，2024-2025年这一数字已达到9%。老年人口比例的增加也得益于医疗保健和社会支持的改善。-她说。

年轻人为何推迟组建家庭？

主要原因之一是当前的生活节奏。年轻人优先考虑教育、专业发展和经济独立。

—我们的研究显示，25岁以下的年轻人渴望首先在专业上成长，成为经济稳定的公民。这不是放弃家庭价值，而是新生活方式和社会经济环境的影响。-公共发展研究所家庭与性别政策中心专家经理阿尔娜·杜伊谢诺娃表示。

她还提到，最近的人口普查显示哈萨克斯坦人在家庭规划中变得更加有意识。国家将育儿津贴从一年延长至一年半也推动了这一趋势。

Кадр с Jibek Joly

过去，多子女被认为是自然现象，但现在这种趋势正在放缓。当前的家庭价值观更侧重于相互支持和相互关爱。

—去年参与调查的51%的家庭表示不需要增加孩子的数量。原因是养育孩子需要大量的情感和经济资源。女性正在努力自我发展、为现有孩子提供最好的条件，并保持职业生涯。-杜伊谢诺娃说。

国家应采取什么措施？

—随着人口数量的变化，国家需要发展人口稳定政策。这是机构及时应对人口挑战的能力。-莫勒达库洛娃表示。

正如联合国所建议的那样，哈萨克斯坦可以通过正确投资于青年来有效利用“人口机会之窗”。24岁以下的人口占总人口的35%。他们很快将大量进入劳动力市场。

国家在此期间应减少青年失业率，降低“NEET”（既不工作也不学习或接受培训的年轻人）比例。经济住房、优质服务、稳定收入和新的经济机会将有助于防止年轻人对生育的态度偏离传统观念。

Фото: акимат Акмолинской области

莫勒达库洛娃认为，社会支持措施对出生率的增长有显著影响。出生率与产假、生育津贴、产后补贴、幼儿园基础设施、家庭友好型政策和灵活工作时间等国家支持措施有关。

—幼儿园是影响生育的关键机制之一。国家应该提供免费幼儿园。私人幼儿园的高昂费用增加了家庭支出，迫使父母不得不找第二份工作。-她说。

医疗系统的改善导致人口老龄化，这是一个自然过程。

—世界上有一个观点，即“老龄化始于出生”。通过投资于儿童的健康、教育和发展，可以避免未来需要帮助的老年人数量增加。-莫勒达库洛娃总结道。

【编译：阿遥】