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    11:32, 29 七月份 2025 | GMT +5

    2025年哈萨克斯坦为退役军人发放85亿坚戈专项津贴

    哈萨克国际通讯社讯）据劳动和社会保障部消息，2025年哈萨克斯坦为相关类别公民发放了总额85亿坚戈（约合1560万美元）的专项国家津贴。为此，2025年预算已分配170亿坚戈（约合3120万美元）。

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    Фото: Kazinform

    根据该部数据，截至2025年7月1日，哈萨克斯坦共有80,932名退役军人，包括96名伟大卫国战争退役军人、16,630名享受与伟大卫国战争退役军人同等待遇的退役军人、26,580名在其他国家领土参与作战行动的退役军人，以及37,626名伟大卫国战争期间的后方劳动者。

    由国家预算拨款的专项月度津贴面向所有类别退役军人发放，不受其他社会福利影响，具体金额如下：

    1. 伟大卫国战争退役军人：16个按月计算指数（2025年为62,912坚戈）；
    2. 享受与伟大卫国战争退役军人同等待遇的退役军人，包括：
    - 因伟大卫国战争期间受伤、脑震荡、致残或疾病导致残疾的人员：7.55个按月计算指数（2025年为29,687坚戈）；
    - 享受与伟大卫国战争参与者同等待遇的人员：6.19个按月计算指数（2025年为24,339坚戈）；
    3. 在其他国家领土参与作战行动的退役军人，包括：
    - 阿富汗作战行动参与者：6.19个按月计算指数（2025年为24,339坚戈）；
    - 执行过塔吉克-阿富汗边境加强独联体边境保护任务、参与伊拉克国际维和行动及纳戈尔诺-卡拉巴赫民族冲突调解的军人：4.8个按月计算指数（2025年为18,874坚戈）；
    4. 伟大卫国战争期间后方劳动者：2.13个按月计算指数（2025年为8,376坚戈）。

    什么是按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК-айлық есептік көрсеткіш）"。2025年1月1日起，哈萨克斯坦的按月计算指数（АЕК）从去年的3692坚戈，上调至新的标准——3932坚戈。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 财政预算 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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