2025年哈萨克斯坦旅游业各项关键指标均实现正增长

具体而言，国内游客入住住宿的人数达到1010万人次，比2024年增加约100万人次。外国游客的兴趣也在增长：使用酒店服务的游客人数达到140万人次，比上年增加13.23万人次。

2025年，共有1570万外国公民以各种旅游目的访问哈萨克斯坦（不包括来哈工作或永久居住的人员）。其中，1110万人登记为游客。这一数字也高于去年。

该行业的经济效益也在不断提高。住宿设施、休闲中心和酒店的总收入达到3506亿坚戈，比上年增长508亿坚戈。旅游基础设施得到扩展，住宿设施数量达到4482家，同时接待床位超过23.3万张。

此外，该行业投资活动也有所增加。到2025年，旅游业吸引的投资额将增长32.6%，达到12569亿坚戈（2024年为9476亿坚戈）。

各项指标的总体增长表明，旅游业正在稳步发展，哈萨克斯坦对国内外游客的吸引力日益增强。

【编译：小穆】