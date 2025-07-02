2025年哈萨克斯坦境内游客有望达到950万人

根据旅游产业委员会的数据，越来越多的哈萨克斯坦人正在重新发现祖国的自然美景和文化多样性。从城市探索到滑雪度假、从生态旅游到历史遗址参观，本地出游形式愈加多样。

2024年最受欢迎的目的地包括：

阿拉木图 仍是全国访问量最高的城市，全年接待游客230万人，得益于城市基础设施完善、自然景观丰富及周边滑雪胜地吸引力强；

阿斯塔纳 作为商务与会展旅游中心，全年吸引了150万人；

阿克莫拉州 的度假胜地布拉拜接待了53.3万人；

奇姆肯特市 稳定保持人气，游客数量达50.8万人；

阿拉木图州则以自然景区和户外旅游著称，吸引了50.75万人前来度假。

旅游和体育部指出，哈萨克斯坦人越来越倾向于选择本国的休闲方式，包括户外探险、温泉疗养、民族文化和历史景点路线等。2025年不仅传统旅游热点将持续吸引游客，一些新兴旅游基础设施完善的地区也将迎来更多人流。

【编译：达娜】