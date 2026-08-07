2026年阿斯塔纳国际动漫展首日吸引约1.6万人

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）2026年阿斯塔纳国际动漫展（Comic Con Astana）开幕首日便吸引大批观众。据动漫展新闻中心消息，首日活动吸引了大量市民和游客到场参与。

新闻中心发布消息称，仅开幕首日，动漫展就迎来了约1.6万名参观者。这是该动漫展举办以来，首次在开幕第一天达到这一规模的客流量。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

从清晨开始，动漫展现场便热闹起来。大批参观者来到主舞台观看节目，参与各类互动游戏和趣味比赛，并了解最新推出的文创项目。同时，动漫迷们也有机会近距离见到期待已久的演员以及知名Cosplay创作者。

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本届动漫展在哈萨克斯坦首都举行，吸引了尼古拉·科斯特-瓦尔道、保罗·安德森、伊尼亚基·戈多伊以及塔兹·斯凯拉尔等国际知名演员和嘉宾来到现场。

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与此同时，国际Cosplay界知名创作者Kamui Cosplay、利昂·奇罗和伊丽莎白·雷奇也亮相本届动漫展。活动期间，观众还可以与知名博主和内容创作者进行面对面交流。

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各游戏体验区全天保持较高人气。主办方为参观者安排了新游戏试玩、前沿科技体验以及各类大师班活动。在动漫及文创产品集市上，漫画、动漫周边、电影和电子游戏衍生产品等琳琅满目，吸引不少观众驻足选购。

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作为开幕首日的重要活动之一，角色扮演大赛将现场气氛推向高潮。参赛者将电影、电视剧、动漫、漫画和电子游戏中的经典角色带上舞台，其中不少选手的服装均由自己亲手制作，并对细节进行了精心设计和加工。

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据悉，今年共有来自全球20多个国家的特邀嘉宾和参赛选手齐聚阿斯塔纳，共同参加这一动漫文化盛会。

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值得一提的是，动漫展首日举行了业余Cosplay大赛，80余名选手登台展示精心打造的角色造型。