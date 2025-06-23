哈萨克斯坦预计2026年开始利用氢能

据他介绍，能源部正在积极推进2030年前氢能发展构想。该文件旨在启动一系列试点项目，用于测试技术、吸引投资，并建立行业规范和技术基础。

—我们计划自2026年起在燃气-蒸汽联合循环机组中使用氢气，2027年在公共交通中使用氢气，并于2028年建设首批加氢站。-巴赫特詹·伊利亚斯说。

他提到，氢能领域的第一个大型项目——Hyrasia One，目前正在曼格斯套州推进，该项目由德国Svevind Energy Group公司支持。

—该项目计划建设总装机容量达40吉瓦的可再生能源设施，每年生产最多200万吨绿色氢气或1100万吨氨。-他说。

他补充道，目前该项目的初步工程开发阶段已完成，为期两年的环境评估正在进行中。项目实施后有望创造多达1800个就业岗位。

此外，能源部正在与国际伙伴合作，特别是与阿斯塔纳氢外交办公室建立了对话机制。同时，正在研究供水、排水、运输及氢气出口欧盟的潜力，相关技术问题也在专家层面展开讨论。

他特别提到与中国的合作。哈萨克斯坦正与中国能建国际集团（ENERGY CHINA）合作，这家公司对在哈萨克斯坦实现氢气生产本地化、EPC合同以及建立氢能集群表现出浓厚兴趣。双方已签署关于建立联合氢能实验室的谅解备忘录。

【编译：阿遥】