2026年起哈萨克斯坦将实施机油数字化标识

据专家估计，哈萨克斯坦市场上近50%的机油可能来自灰色渠道。这不仅对经济造成损害，还对车主构成直接威胁。使用劣质产品可能导致发动机故障、高昂维修费用及消费者经济损失。

目前，市场采用多种防伪手段，如全息标签、多层瓶盖和二维码，但这些措施往往无法确保产品真伪。假冒产品越来越难以肉眼辨别，且常出现将原装空瓶重新灌装假冒机油的情况。

通过Data Matrix码的数字化标识可有效应对此类风险。每件产品将标有唯一代码，相关信息录入统一追溯运营系统。从工厂到货架的整个流通环节将实现完全透明和可追溯。

能源部表示：

- 数字化标识不仅保护消费者，更是构建石油产品市场公平、竞争和安全环境的重要一步。数字化是传统监管手段无法解决问题的有效途径。

消费者可通过“真实产品”移动应用扫描Data Matrix码，验证产品真伪并获取成分、粘度、容量及合规声明等信息。这将增强对认证产品的信任，降低购买假冒产品的风险。

数字化标识的推行还将为企业创造公平竞争环境：诚信企业能够保护品牌，政府则通过将大量商品流通从灰色地带转为正规渠道，获得更有效的税收监管工具。

标识和追溯流程将与欧亚经济联盟国家的信息系统整合，确保联盟范围内统一的数字化框架和全面监管。

能源部将继续推进能源领域大规模数字化转型计划。通过引入标识、追溯、电子平台和智能监控等现代信息技术解决方案，确保石油产品市场达到新的透明度、质量和信任水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】