2026年起实施新版社会重大疾病名录 全民可免费接受肿瘤筛查

她指出，相关工作的核心目标是在不区分社会身份的前提下，最大限度实现医疗保险体系的全民覆盖，这将有助于疾病的早期发现和干预。通过统一的医疗服务包，可对社会重大疾病开展早期诊断和预防。

图列舍娃举例说，未来无论是否参加医保，全体哈萨克斯坦公民都将能够获得免费的肿瘤筛查服务。在国家担保的免费医疗服务框架下，扩大癌症筛查覆盖面，将为恶性肿瘤的早期发现和准确诊断创造条件。

此外，她还表示，如在诊疗过程中怀疑患者患有社会重大疾病，相关检查也将免费进行。

据介绍，自2026年1月1日起，强制医保体系下更新后的社会重大疾病名录将正式生效。该名录共涵盖11类疾病，包括：肺结核、艾滋病、慢性病毒性肝炎及肝硬化、恶性肿瘤、心理与行为障碍、罕见病、急性心肌梗死、小儿脑瘫、神经系统变性疾病、中枢神经系统脱髓鞘疾病、脑血管疾病（中风）以及癫痫。

统计数据显示，目前阿斯塔纳市已有约140万人完成参保，占全市总人口的84.4%。在尚未参保的15.6%人群中，约20.7万人经济状况相对稳定，另有约5.6万名居民处于“紧迫”或“危机”生活状态，即社会分层中的D类和E类人群。

据此前报道，哈萨克斯坦肿瘤患者的五年生存率首次达到65%。

【编译：阿遥】