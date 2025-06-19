2026年QS世界大学排名公布 哈萨克斯坦20所高校上榜

消息指出，这一成果充分体现了我国语高等教育质量持续提升的态势。今年，有三所国内高校首次进入世界排名，分别是：叶森诺夫里海技术与工程大学、北哈州霍兹巴耶夫大学以及沙卡里姆大学。

据悉，古米廖夫欧亚国立大学在“雇主声誉”指标中首次跻身世界百强行列；而阿尔法拉比哈萨克国立大学及另外五所高校则在“师生比例”方面进入全球前100名。该指标体现了教学质量与个性化教学环境的重要性。

根据科学和高等教育部提供的数据，阿拜大学在最新排名中位列第628位，较去年跃升43位（去年处于671-680名区间）。至此，该校正式跻身全球650强大学之列，进一步巩固了其作为哈萨克斯坦五大顶尖高校之一的地位。

QS排名重点关注大学在科研活跃度、国际合作广度以及毕业生职业发展潜力等方面的表现。QS高级副总裁本·索特尔指出，哈萨克斯坦高校在多个指标上表现积极，正稳步迈向国际一流水平。

值得一提的是，在亚洲国家中，哈萨克斯坦以20所高校上榜，位居第十。排名前三的国家分别为中国（72所）、印度（54所）和日本（47所）。

【编译：阿遥】