哈萨克斯坦计划在2027年前实现5G网络全覆盖

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫周二（25日）主持召开政府例行工作会议，对根据国家元首相关指示制定的《高效低廉互联网》国家试点项目实施计划进行了讨论。

根据数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛在会上的报告，该国家项目的主要目标是为公民和企业提供不低于 100 Mbps 水平的高速互联网访问。

根据计划，将通过建设6万公里的有线通信基础设施，对全国3000多个村庄实现完整的高速互联网络全覆盖。同时，为确保那些人口数量少、地处偏远的农村住区提供宽带互联网接入，计划采用空间通信系统为此提供支持。

相关计划框架下，将通过安装480多个网络信号传输塔，实施移动互联网覆盖工程，确保1.7万公里的国家和州级主要道路实现网络全覆盖，解决城市之间通勤过程中在部分偏远地区出现的网络服务终端问题。

与此同时，计划在2027年前，实现新一代5G移动通讯在首都和直辖市的覆盖率达到75%，在州级行政中心城市的覆盖率达到60%。

该计划框架下还包括了对数千所学校进行网络提速和相关基础设施的建设等。

总理指出，该国家项目旨在解决与城市和乡村互联网质量和可用性相关的众多问题。

他强调，国民需要高质量的通信和高速互联网。

- 国民为此缴纳了足额的费用，因此有权利享受与之相匹配的网络服务。他们的主张是绝对有道理的- 斯马伊洛夫说。

总理补充说，在过去三年中，电信运营商对该行业的投资减少了近 60%，因为与投资昂贵的基础设施相比，支付相关罚款对电信运营商们而言反而更加划算。

- 这种情况需要从根本上改变，而这就是拟议的国家项目的目标。我们要为民众和企业实体提供至少 100 Mbps 级别的高速互联网访问。 光纤通信线路应覆盖约 3 000 个村庄。到 2027 年，5G 技术应覆盖主要直辖市75%的区域和州级城市60%的区域。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

此外，增加数据传输速率高达 4-6 太比特/秒的网络的传输潜力也是主要任务之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】