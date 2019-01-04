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    10:17, 04 一月 2019 | GMT +6

    2027年哈萨克斯坦女性退休年龄将延长至63周岁

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    哈通社/阿斯塔纳/1月4日 - 哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，正在通过一系列措施推动哈萨克斯坦男女退休标准统一化工作。

    旨在提高妇女养老金水平的措施之一，便是对男女退休年龄的统一化。

    根据哈萨克斯坦2015年通过的哈萨克斯坦养老金法修正案，从2018年开始，女性退休年龄分阶段每年延长6个月，至2027年女性退休年龄将为63岁。

    2018年女性退休年龄已延长至58.5周岁（较2017年标准延长了6个月），而男性退休年龄继续保持63周岁不变。

    因此，1960年上半年出生的女性，从2018年下半年开始退休。

    从2019年1月1日起，女性退休年龄再次延长6个月至59周岁。今年，1960年下半年出生的女性将达到退休年龄。

    值得一提的是，从2019年1月1日起，哈萨克斯坦就业养老金标准上调9%，基本养老金标准平均上调67%。

    目前，哈萨克斯坦平均养老金水平为10.1万坚戈（约合273美金），高于中亚邻国乃至独联体国家的水平。

    哈萨克斯坦养老金由基本养老金、就业养老金和储蓄养老金三部分构成。

    哈萨克斯坦目前领取基本养老金的人口总数约200万人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会 黄金储备 养老金
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