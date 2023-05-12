哈萨克斯坦计划至2029年再开设世界9所大学分校

哈通社/阿斯塔纳/5月12日-- 目前为止，哈萨克斯坦已开设4个世界一流大学分校。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日在阿斯塔纳举行的亚洲大学联盟论坛期间谈到了这一点。

总理表示，投资科学研究是政府的主要任务之一。

-我们力争至2027年，将分配给科学研究的预算增加到国内生产总值 (GDP) 的 1%。 分配给科学研究的预算以世界标准看来可能很少，但这对我们国家来说是一个很大的突破。 哈萨克斯坦在许多研究领域并不在前列，原因是人力资源有限。相信在未来，我们一定能够在某些领域取得成功，为全球教育的发展做出贡献。-他说。

斯马伊洛夫表示，在向数字社会转型方面，科技对劳动力市场的影响很大。

-数字化的步伐会对所有领域产生影响，包括劳动力市场和整个经济。 因此，我们优先考虑高等教育机构的数字化，以满足现代社会的需求。 同时，哈萨克斯坦拟通过国际化投资优质高等教育。 我们将通过在哈萨克斯坦开设分校来发展与国际一流大学的合作。 目前，已开设4所国际大学的分校。通过继续朝这个方向努力，我们计划至 2029 年再邀请至少 9 所世界大学在哈萨克斯坦开设分校。-总理说。

根据早前报道，亚洲大学联盟论坛在阿斯塔纳举行。

【编译：阿依波塔】