联合国报告：2030年全球每天将面临1.5起灾害

哈通社/努尔苏丹/4月26日 —— 据联合国新闻处消息，联合国今天发布的《全球评估报告》指出，到 2030 年，全球取得的社会和经济进步将消耗殆尽，并且每天面临 1.5 起灾害。

这份新发布的联合国报告警告说，人类活动和行为正在世界范围内导致灾害频发，致使数百万人的生命危在旦夕，各项社会和经济成果也将功亏一篑。

在“全球减少灾害风险平台”于 5 月发布之前，联合国减少灾害风险办公室发布了《2022全球评估报告》。报告称，在过去 20 年间，每年都会发生 350 至 500 起大中型灾害事件。预计到 2030 年，灾害事件的数量将达到每年 560 起，即每天 1.5 起。

报告将这些灾害归咎于一种由于“盲目乐观、估计不足和狂妄自大”导致的风险认知不足，在此基础上做出的政策、金融和发展决策加剧了现有的脆弱性，使人类处于岌岌可危的境地。

灾害规模和强度不断上升

这份题为《我们的世界正身处险境：创造具有恢复力的未来》的报告表明，按照《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》的要求实施减少灾害风险战略后，过去十年受灾影响和因灾死亡的人数已有所减少。

但是，灾害的规模和强度也在不断上升，上一个五年中因灾死亡或受灾影响的人数比此前一个五年有所上升。

此外，灾害对发展中国家的影响尤甚，这些国家平均每年因灾害损失的 GDP 达到 1%，而在发达国家则为 0.1-0.3%。亚太地区承担的成本最高，平均每年因灾害损失的 GDP 达到 1.6%，而在发展中国家，最贫困者受灾也最为严重。

除了灾害的长期影响外，也缺乏保险来帮助更好地进行灾后重建工作。报告称，自 1980 年以来，只有 40% 的灾害相关损失受保，而发展中国家的保险覆盖率通常低于 10%，有时接近于零。

气候变化推波助澜

报告指出，气候变化导致的极端天气事件越来越多，已成为一类不断上升的风险。

《2022全球评估报告》由一组来自世界各地的专家起草，反映了理解和降低复杂风险所需的各个领域的专业知识。