马西莫夫：哈萨克斯坦愿意至2030年将温室气体排放量降低25%

哈通社阿斯塔纳12月1日电 据塔斯社报道，哈萨克斯坦总理卡里姆•马西莫夫周一出席在巴黎召开的联合国气候变化大会时表示，哈萨克斯坦已经做好准备，愿意至2030年减少25%的温室气体排放量。

马西莫夫说，这一政策与我国正在实行的改革计划相吻合，并且符合我国关于2030年前减少15%的温室气体排放量的承诺。与此同时，哈萨克斯坦已经做好了更进一步的准备：在吸引先进技术领域投资的前提下，哈方愿意至2030年将温室气体排放量降低25%。 马西莫夫称，哈方支持新的气候协议的通过，以使其成为过渡低碳发展的必需基石。作为全球最大的内陆国家，哈萨克斯坦面临着荒漠化、干旱、农用土地退化等气候变化所带来的严重威胁。"气候的变化——这是当今我们面临的真实挑战，并且我们对此具有集体责任。哈萨克斯坦愿意承担自己所应承担的责任，"他说。 马西莫夫强调，为了对温室气体排放量进行严格控制，并启动低碳发展模式，哈方已经制定了系统性的政策。哈萨克斯坦已实施温室气体排放量配额交易系统，并启动过渡到"绿色经济"的相关规划，促使国民经济主要领域吸引低碳技术投资。与此同时，哈萨克斯坦着重于可持续能源的发展和能源高效的利用。 《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议暨《京都议定书》第11次缔约方会议30日在法国巴黎开幕。150多个国家领导人出席会议，大会将延续至12月11日。会议预期将达成新的气候变化协议，从而敲定2020年后应对气候变化的国际机制。（编译：吴然）