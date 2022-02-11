教科文组织承诺到2030年完成80%海床测绘

哈通社/巴黎/2月11日 —— 据联合国新闻处消息，在“同一个海洋”峰会于法国布雷斯特市召开之际，联合国教科文组织宣布，到2030年将在成员国和私营部门支持下完成至少80%海床的测绘。截至目前，全球海床中已完成测绘的仅占20%。

了解海床的深度和地形对于掌握海洋断层的位置、洋流和潮汐的规律以及沉积物的迁移至关重要。这些数据被用于预测地震和海啸风险，确定需要保护的地域及可持续开发的渔业资源，从而提升公众福祉；这些数据还有利于规划海上基础设施建设，及有效应对油料泄露、空难和沉船等灾难；它们还在评估气候变化的未来影响——包括全球升温和海平面上涨——方面发挥着重要作用。

2017年以来取得的显著进展

2017年，教科文组织与日本最大的私营基金会日本财团合作启动了“海底2030”计划。从那时起，该计划一直在协调声纳的部署并收集它们采集的数据，并获得了多个国家支持，分享本国近海海床相关数据。其第一阶段成果可以从数据中得到体现：5年前“海底2030”启动之时，只有6%的海床按照现代标准完成了测绘，而今天这一比例已上升到20%。

技术创新的发展进一步增强了加速海底测绘的潜力。声纳技术自1960年代以来一直用于海床扫描，如今的声纳可以同时发射多个波束，因而能够同时测量多个点和多个方向的水位高度，工作进度大大加快。以前的声纳安装在载人航海船只上，而现在的科学家能够远程操控自动驾驶船只，其操作原理与无人机相同。该解决方案不仅创造了测绘远离航行路线的海床的可能性，还能节省经费。

有配套行动计划的目标

在“同一个海洋峰会”之际，联合国教科文组织总干事阿祖莱呼吁该组织政府间海洋学委员会的150个会员国和私营部门投入更多努力。海洋学委员会专家估计，要实现到2030年完成至少80%海床测绘的目标，需要以下3类资源：动员一支由50艘船只组成的船队，专门用于海底测绘；在更多自动驾驶船只上安装声纳；政府和公司上传各自已经存档的制图数据。

根据政府间海洋学委员会专家预测，该项目总资金需求为50亿美元，即在2030 年之前平均每年需要6.25亿美元。

到2023年，教科文组织将建立一个全球监测系统，该系统将每年报告测绘的进展情况并明确下一步工作。这张世界海底全图将成为联合国‘海洋十年’的遗产之一。

教科文组织是海洋科学相关事务的联合国归口机构。联合国教科文组织政府间海洋学委员会成立于1960年，拥有150个会员国，协调海洋测绘、海洋健康监测和海啸风险预防等全球计划以及众多科学研究项目。通过232个海洋生物圈保护区和50个具有突出普遍价值的海洋世界遗产地，该机构还保护着众多具有独特意义的海域。

教科文组织正在引领“联合国海洋科学促进可持续发展国际十年（2021-2030）”，今年计划组织数场重要的国际峰会，这将有助于扩大该领域的集体动员。