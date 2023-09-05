科学家团队提出计划2030年在日开建ILC

哈通社/东京/9月5日 —— 据共同社报道，为在日本引进探索宇宙诞生之谜的下一代大型加速器“国际直线对撞机”（ILC），国际科学家团队汇总了计划表，提出今后用7年左右时间完成准备工作、2030年前后开始建设的目标。这是首次出示ILC建设的具体计划。

岩手和宫城两县的北上山地被视为建设候选地之一，但文部科学省的专家会议去年公布了认为引进ILC“为时尚早”的报告，因此能否引进尚未可知。该团队通过提出具体路线，希望能推动引进。

高能加速器研究机构（KEK、茨城县筑波市）教授道园真一郎汇总ILC国际开发团队（IDT）的意见、制作了计划表，5月在美国斯坦福大学举行的研习会上公布。

道园介绍称，根据计划表，在2026年前后完成国际合作开展的技术性课题研究，之后用4年左右为建设进行准备。同时进行政府间磋商，大致在2030年左右动工建设。道园表示：“计划表是IDT的共同认识。虽然还有模糊之处，但要通过国际合作来推进，需要出示什么时候做什么的具体计划”。据悉此事已传达给文科省等政府方面。

ILC是全长约20公里的下一代直线对撞机。建设计划若能实现，将作为2012年成功发现希格斯玻色子的欧洲核子研究中心（CERN）圆形大型强子对撞机LHC的后续机型受到关注。