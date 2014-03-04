哈萨克斯坦2030年前国家战略发展规划

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在1997年发表的国情咨文中提出了哈萨克斯坦2030年前的国家战略发展规划。在经济飞速发展的时代，规划指明了长期、安全及稳固的发展目标。

哈萨克斯坦2030年前国家战略发展规划主要包括7个主要方向： 1. 国家安全 2. 内部政治的稳定及长治久安 3. 通过吸引外资提高国内生产总值。 4. 提高全民素质及生活水平 5. 能源开采及利用 6. 发展基础设施 7. 创建职业技术型学校

这些主要发展方向为哈萨克斯坦中期及后期发展奠定了基础，哈萨克斯坦2030年前的国家战略发展规划在2001年签署的至2010年前的发展规划中已制定，下一阶段的发展，哈萨克斯坦将处于2020年前国家战略发展规划中。 哈萨克斯坦2020年前 国家战略发展规划 哈萨克斯坦2020年前国家战略发展规划于2010年 2月1日签署。 规划的制定过程遇到了70年以来最严重的金融危机，危机对规划的实施造成了很大的阻力，因此，哈国政府把社会稳固发展放在了规划的首要位置。 2020年前国家发展战略规划分5个主要方向： 1.为危机结束后的发展作准备 2.加快推进经济多样化 3.对未来进行投资 4.对国民的服务 5.保障国际关系的和谐、安全和稳定

2020 年前国家战略发展规划实施后要取得以下成绩： 1. 哈萨克斯坦在2020年形成多元化经济体系，金融危机之后成为经济强国，公民素质显著提高，富有时代挑战性。 2. 为外国的投资商提供便利的条件，在原料加工产业引进外资并形成产业链，加入全球经济50强国行列。 3. 2020年，国内具备多元化经济体系所需的高等级人才，构成完整的出口贸易产品加工体系。 4. 2020年国民经济相比2009 年增长三分之一。 5. 2020年低水平和低收入人口减少8%。

2020年前国家战略发展战规划的主要成就是：在哈萨克斯坦经济有效持续多元化增长的前提下，国民收入不断增长。

哈萨克斯坦加快工业化发展的方案是由总统纳扎尔巴耶夫于2010年3月19日签署的。 方案的主要目的是加快哈萨克斯坦经济的多元化，使哈萨克斯坦成为经济强国。 方案的主要任务有： 1. 加强保障经济多元化部门的工作， 2. 为产业化营造良好的发展环境 3. 在民众化产业发展的区域建设经济特区 4. 对主要的经济领域采取优惠政策。

在实施国家工业化改革后，国家在2014年需取得以下成果： 1.国内生产总值达7万亿坚戈，相比增长15%。 2.加工业在国内生产总值构成中所占的比重不低于12.5% 3.非原料商品出口在出口总量中的比例不低于43% 4.国内生产率提高1,5倍。

哈萨克斯坦提高教育水平的方案 哈萨克斯坦2011-2020年间提高教育水平的方案于2010年 12月7日签署。 方案的主要目的是加强哈萨克斯坦经济的多元性，为哈萨克斯坦成为经济强国培育高素质的人才。 这一方案实现后，哈萨克斯坦将取得以下成就： 1. 除少数学校外，居民聚集区学校的财政人均支出有较大提高。 2. 高级或者一级职称教师在教师总人数中最少占52%。 3. 中等教育的学校中使用电子教学系统的学校占90%。 4. 保障3 - 6 岁的幼儿100% 接受学前教育。 5.实施12年义务教育体制。 6. 大学生毕业后一年里就业率最少达到80% 。 7. 在世界高等院校排名中，最少2所大学入选。 8. 按国际标准，通过哈萨克斯坦认证系统的国家机构的认证率最少达到65% 。 9. 哈萨克斯坦的国立大学在国际认证系统中的认证率不低于30%。

《健康哈萨克斯坦》国家发展方案 以提高哈萨克斯坦国民健康水平为目的的2011至2015年间《健康哈萨克斯坦》方案是纳扎尔巴耶夫总统2010年11 月29号签署的。 方案的主要目的是提高哈萨克斯坦国民健康水品从而保障国家人口数量的自然增长率。 方案的主要任务有： 1. 加强各有关部门间的合作关系，全面掌握公民健康状况及时控制疫情。 2. 发展统一的保健医疗体系。 3. 发展医学及药剂学，培养高素质的医学及药剂学人才。

该方案实施后，哈萨克斯坦需取得以下成果： 1. 国民平均寿命从2013年的69.5岁提高到2015年的70岁。 2. 产妇死亡人数按每10万人计算从2013年的28,5人减少至2015年的24,5人。 3. 新生婴儿的死亡人数按1000人计算从2013年的14,1人减少至2015年的12,3人。 4. 肺结核患者的人数按10万人计算从2013年的98,1人减少至2015年的94,7人。 5. 15至49岁之间艾滋病患者人数控制在总人数的0,2%-0,6%。

哈萨克斯坦语言使用及其发展方案 哈萨克斯坦语言使用及其2011-2020年发展方案是由哈萨克斯坦总统2011年11月29号签署的。 方案的主要目的是在保持哈国各民族语言不变的前提下，扩大保障民族大团结的主要纽带国语的使用范围。 方案的主要任务有： 1进一步规范和发展国语的教学方式。 2.改善国语教学的基本条件。 3.使国语的教学进程适应现代化。 4.提高国语在国内的地位。 5.加大对国语的需求。 6.完善哈萨克语词汇量使其系统化。 7.发展语言文化。 8.族际交流语言为俄语。 9.提高哈萨克语在国内的地位。 10.学习包括英语在内的多种外语。

该方案实现后各项指标需达到如下标准： 1.熟练掌握国语，通过《哈萨克语水平考试》的人数2014年占国民总人口的20%，2017年占80%，2020年占95%。 2.在校学生掌握哈语达到B1级水平的人数2017年为80%，2020年增涨至95%。 3.国家新闻媒体哈语使用率2014年为53%，2017年为60%，2020年提高至70%。 4.民众对国家机关使用国语认可率2014年为60%，2017年为75%，而2020年提高至90%。 5.哈萨克语中专业名词的引用率2014年为20%，2017年为70%，2020年提高至100%。 6.国内成年公民熟练掌握俄语2020年为90%。 7.增加在各名族文化活动中心设立的母语补习班数量，2014年为60%，2017年为80%，2020年增加至90%。 8.国民掌握英语人口数量2014年为10%，2017年为80%，2020年增长至90%。 9.掌握三种语言（哈萨克语，俄语，英语）的人数2014年为10%，2017年为12%，2020年增长至15%。