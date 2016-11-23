关于2030年的八大预言

哈通社阿斯塔纳 -- 英国脱欧成功和特朗普赢得美国大选，都证明了预言未来，即便是很近的未来，也会非常困难。而要预言十几年后的世界，预言那时城市的架构方式、机械动力的来源、食物的种类、难民的含义等等，则会更为困难。但想象未来社会，可以为我们提供一种面对当今挑战与机遇的全新视角。

世界经济论坛全球未来理事会的专家预测了2030年的世界。

下文就是他们预测的结果，主题从购物的消亡到民族国家的复苏，不一而足：

1. 所有产品都将变为服务。丹麦环境大臣伊达·奥肯说道："我将不再拥有什么东西--我不再拥有汽车、房屋、任何电器或者服饰。"在2030年的城市中，购物将成为尘封的记忆，而那时的城市居民用的是顶级的清洁能源，并只用按需借用所需的产品。这听上去像是空想社会，然而她却指出她的任何行动都会被追踪；而在城市以外，则居住着大量不满的民众。这一社会的终极愿景骤然撕裂了。

2. 碳配额将拥有全球性价格。英国国家物理实验室气候与环境主管简·伯斯顿撰文预测，随着中国在2017年成为全球碳排放市场交易第一大国，全球各国将确立单一碳配额价格，同时增强各方放弃使用化石燃料的意愿。同时，随着新能源发电成本迅速降低，欧洲将会成为低价高效的太阳能电池板交易中心。

3. 美国霸权时代结束，全球主导权由多国掌握。伊加拉佩研究所研究主任罗伯特·穆加认为，民族国家将会重新回到世界舞台的中央。世界霸权将不再属于某个单一国家，而将由包括中、美、俄、德、印、日等多个国家共同掌握，在世界政治体系中呈现"半帝制"的倾向。然而与此同时，"国家"这一政治角色正受到城市崛起、互联网身份逐渐普及等新时代趋势的威胁。

4. 医院消失了，取而代之的是家庭医疗。医学博士、世界银行顾问梅拉妮·沃克撰文指出，科技将进一步降低疾病发病率。多亏了无人驾驶机车的普及，和个性化预防性药物开发的跨越式发展，如今形态的医院将会逐渐消失。传统手术刀和器官捐献者都将逐渐消失，取而代之的是微型机械导管和生物打印的新器官。

5. 我们吃肉吃得更少了。英国利兹大学种群生态学教授蒂姆·本顿认为，我们的祖辈将肉制品视为基础生活品，但我们将会把肉制品当成高档食材。赢得市场的不会是单纯的农业剧透或小作坊生产商，而更像会是两者的结合产物，例如生产经过重新设计，使其更为健康、对环境伤害更小的方便食物的企业。

6. 今天的叙利亚难民，将是2030年的CEO。受过高等教育的叙利亚难民将在2030年迈入中坚年龄层，使得这些曾因战乱流离失所的人得以融入经济体系。非政府组织"蓝色玫瑰罗盘"的创始人和首席执行官洛娜·索利斯撰文表示，考虑到气候变化将让10亿人搬离故土，世界各国需要为人口迁徙做好准备。

7. 塑造西方社会的普世价值，可能面临前途转折。"人权观察"组织执行董事肯尼思·罗思指出，忘记了塑造民主制度的分权制衡体系的大众，将把他们自己置于危险之中。

8. "到2030年前后，我们将有能力把人类送上火星。"美国国家航空航天局首席科学家艾伦•斯托凡则进一步认为，宇航员踏足火星时，将很可能找到地外生命存在的证据。尖端科学将为我们解答诸如地球上的生命起源等尖端问题，同时引领航空科技转入实际应用领域。

【编辑：木合塔尔·木拉提】