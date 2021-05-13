哈萨克斯坦和法国签署至2030年的合作路线图

哈通社/努尔苏丹/5月13日--哈萨克斯坦和法国签署一项至2030年的经济和投资合作路线图。

该文件在哈萨克斯坦外交部、哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司、两国大使馆，以及 MEDEF法国企业家协会的共同组织下，法国欧洲与外交事务部负责外贸和引资事务的部长级代表弗兰克·里斯特对哈萨克斯坦进行的访问框架下签署。

弗兰克·里斯特认为，法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出的这份文件标志着双边战略伙伴关系的新阶段，并为双边关系的发展提供强大动力。

他表示，法国与哈萨克斯坦的战略合作伙伴关系建立在长期合作项目的基础上。在过去的二十多年中，法国大型工业集团决定与哈萨克斯坦公司在采掘能源、航空、铁路设备建设和太空等关键领域建立合作伙伴关系。 2018年，两国总统启动了2021-2030年法国-哈萨克斯坦经济合作路线图。路线图将为未来十年的双边经济关系提供新动力。“我认为，在今后十年中，将通过许多举措为法哈之间的经济关系多样化和不断扩大创造一切条件。具体项目也将在不久的将来得以实施。 ”

应该指出的是，对哈萨克斯坦进行访问的代表团成员包括一些法国大型公司的负责人。 例如，空中客车公司（Airbus）、法国液化空气集团（Air Liquide）法国圣戈班集团（Saint-Gobain），Total Eren等公司的负责人。

访问框架下，法国代表团与总统直属国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫，工业和基础设施发展部，能源部，财政部，数字发展、创新和航空航天工业部，努尔苏丹市政府，以及«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金和巴伊铁列克国有控股公司的领导人举行了双边会谈。

会谈期间，双方就能源、水资源管理、住房和公共基础设施、数字医疗、生物识别系统、汽车制造、太空和其他领域的联合项目的实施问题进行了讨论，以加强两国企业之间的互利合作。

根据会谈结果，双方签署了医疗卫生领域的合作备忘录。同时，法国AFD开发署与哈萨克斯坦国家经济部签署了合作备忘录。

【编译：阿依波塔】