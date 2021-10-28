国家经济部制定《2030年前中小企业发展愿景》

哈通社/努尔苏丹/10月28日 -- 哈萨克斯坦国家经济部日前批准《2030年前中小企业发展愿景》草案，在政府法律信息网站（https://legalacts.egov.kz/）上公布并征求公众意见。

《愿景》确定了哈萨克斯坦到2030年的中小企业发展愿景和目标，以及实施中小企业发展政策的主要原则和路径。《愿景》提出，哈中小企业发展政策遵循7项原则，包括公平划分利益和责任；发挥私营企业引领作用；诚信竞争和向新一代企业家开放市场；提高生产率，提升经济复杂度和技术水平；发展人力资本，投资新型教育；发展绿色经济和保护环境；政府合理决策并承担责任。

《愿景》提出制定整体的中小企业发展国家政策，并与其他直接或间接影响中小企业发展的国家政策实现同步，共同纳入国家总体经济政策。

《愿景》指出，分析结果显示，尽管哈中小企业总体数量保持增长，但并未出现实质性变化。中小企业数量增长对于实现经济多元化、开发出口潜力和确保国家经济实现长期可持续增长的影响有限。为此，《愿景》提出采取以下措施，包括消除行政障碍；实施价格监管；消除非关税贸易壁垒；保护产权；建设诚信政府；提高司法效率；降低税收负担；建立企业准入与退出制度；促进企业发展等。通过实施上述规划，力争到2030年将中小企业占GDP的比重提高到40%。

《2030年前中小企业发展愿景》由哈国家经济部牵头落实。

【编译：木合塔尔·木拉提】