2030年哈萨克斯坦水资源短缺情况将有可能加剧

哈通社/努尔苏丹/6月2日 – 哈萨克斯坦生态地质和自然资源部副部长赛力克·霍加尼亚佐夫2日在首都召开的第二届ECOJER国际环境大会上表示，水资源短缺将在未来成为困扰中亚国家的重要问题。

副部长在会上指出，随着全球气候变化的日益显著，国际社会面临着共同的风险和挑战。

霍加尼亚佐夫称，由于地理环境原因的限制，哈萨克斯坦的水资源非常依赖跨界河流的输入，自身境内的水资源分布也并不均衡，在全球变暖的大背景下，哈萨克斯坦在未来可能遭遇的水资源短缺问题显得尤为突出。

副部长说：

-对河流流量的长期动态监测表明，本地和跨界水流量的减少正在导致水资源总量的减少。如果说2000年时，河流的平均长期流量是120立方米，那么现在大约是102立方米。

副部长指出，水资源的减少是由于气候变化和人为因素造成的。

霍加尼亚佐夫称，在之前的半个世纪当中，受到气候变化的影响，气温上升，冰川融化的情况一直在不断持续。

他预计，在水资源总量不断减少，人口、经济和环境需求不断增长的背景下，根据人口年消费量计算，到2030年时，哈国河流平均长期流量将进一步减少23立方米。

第二届ECOJER国际环境大会6月2日在首都努尔苏丹举行，来自多个国家和地区的环境领域专家学者和政府机关代表出席了会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】