联合国报告：新冠大流行阻碍了到 2030 年实现普遍获得能源的进展

哈通社/努尔苏丹/6月2日 —— 根据周三发布的一份联合国支持的报告，新冠大流行减缓了普遍获得电力和清洁烹饪燃料和技术的进展，而乌克兰冲突的后果可能导致进一步的挫折。

目前，全球仍有 7.33 亿人用不上电，24 亿人仍在使用有害健康和环境的燃料做饭。

按照目前的进展速度，到 2030 年将有 6.7 亿人用不上电，比去年的预计多 1000 万人。

调查结果来自 2022 年版《跟踪可持续发展目标 7：能源进展报告》，该报告监测全球为实现到 2030 年确保人人获得负担得起的现代能源供应的可持续发展目标7 (SDG7) 所做的努力。

加大融资力度

该研究由多个联合国实体和合作伙伴编写。这些“可持续发展目标 7托管机构”敦促各国政府和政策制定者加大行动力度。

国际可再生能源署总干事弗朗切斯科·拉卡梅拉 (Francesco La Camera) 说：

可再生能源的国际公共融资需要加速，特别是在最贫穷、最脆弱的国家。我们未能为最需要帮助的人提供支持。

距离到2030年实现普遍获得负担得起和可持续的能源仅剩八年，我们需要采取大刀阔斧的行动，加速增加国际公共资金流动并以更公平的方式分配资金，以便目前落后的 7.33 亿人能够享受获得清洁能源的好处。他指出。

受影响的脆弱国家

新冠大流行的影响，例如封锁、供应链中断和转移财政资源以保持食品和燃料价格可承受，影响了实现可持续发展目标 7 的进展。

世界上最脆弱的国家尤其受到影响。 亚洲和非洲近 9000 万以前获得电力供应的人再也无力支付他们的基本能源需求。

俄罗斯入侵乌克兰使情况更加复杂，因为它导致全球石油和天然气市场的不确定性以及能源价格飙升。

报告称，非洲仍然是世界上电气化程度最低的国家，有 5.68 亿人无法用电。撒哈拉以南非洲在全球无电人口中所占的比例从 2018 年的 71% 上升到 2020 年的 77%，而其他大多数地区则有所下降。

进步与挫折

此外，尽管全球有 7000 万人获得了清洁烹饪燃料和技术，但这一进展不足以跟上人口增长的步伐，尤其是在撒哈拉以南非洲地区。

报告发现，尽管经济活动和供应链持续中断，但可再生能源是在新冠大流行中唯一一种增长的能源。

然而，许多最需要电力的国家被抛在了后面。国际资金流动连续第二年减少使这种情况进一步恶化。

可持续发展目标 7还包括能源效率目标。从 2010 年到 2019 年，全球能源强度的年平均改善幅度约为 1.9%，远低于实现目标和弥补”失地“所需的水平。

呼吁承诺

可持续发展目标 7的托管方是国际可再生能源署、国际能源署、联合国统计司、世界银行和世界卫生组织。

这些托管机构指出，去年 9 月举行的联合国能源问题高级别对话将各国政府和利益相关者聚集在一起，加快行动，以实现不让任何人掉队的可持续能源未来。

这些合作伙伴敦促国际社会和决策者维护实现可持续发展目标 7已取得的成果，并致力于继续采取行动，为所有人提供负担得起的、可靠的、可持续的和现代的能源。他们还必须继续关注最需要支持的国家。

为了人类和地球

世界卫生组织公共卫生、环境和健康问题社会决定因素司司长玛丽亚·内拉（Maria Neira）强调了为什么获得清洁烹饪燃料至关重要。

她说，每年有数百万人死于心脏病、中风、癌症和肺炎，因为他们仍然依赖肮脏的烹饪燃料和技术，而这些都是空气污染的主要来源。

内拉说：

-妇女和儿童尤其处于危险之中——她们在家中和在家中度过的时间最多，这对她们的健康和福祉造成的负担最重。

向清洁和可持续能源过渡不仅有助于使人们更健康，还将保护我们的星球并减轻气候变化的影响。