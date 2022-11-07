联合国：哈萨克斯坦在2030年或将面临水资源匮乏

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 – 哈萨克斯坦在2030年前后或将面临严重的水资源匮乏。

联合国新闻官网 刊文指出，随着哈萨克斯坦水资源不足问题的加重，未来可能境内多地将出现荒漠化。

联合国称，哈萨克斯坦的水资源对邻国的依赖性很强，河流、湖泊仅占哈国国土面积的2.8%，是典型的水资源匮乏国家。

报道指出，哈萨克斯坦国土的三分之二属于沙漠和荒漠化地区。

- 哈萨克斯坦一半以上的水资源来自其邻国，因此与邻国开展跨境水资源利用对该国命运攸关。- 联合国新闻称。

据联合国开发计划署报告，近年来哈萨克斯坦地区强烈感受到气候变化。 气温波动加剧，极端寒冷和炎热天气交替出现，干旱也变得更加频繁。

联合国指出，中亚地区60%的淡水储存在自塔吉克斯坦和吉尔吉斯的山地冰川中，但近几十年来，这两个国家的冰川以肉眼可见的速度迅速消融。

根据联合国的说法，目前中亚冰川的体积减少了 30%。一千多个冰川几乎完全消失了。

中亚地区的干旱、沙漠和沙尘暴可能变得更加频繁。而随着水资源日益短缺，联合国担心中亚地区在未来很有可能会出现围绕水资源引发的各种冲突。

【编译：木合塔尔·木拉提】