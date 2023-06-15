生态部副部长会见匈牙利驻哈大使 就哈萨克斯坦加入2030年水资源小组进行对话

哈通社/阿斯塔纳/6月15日--哈萨克斯坦生态和自然资源部副部长哈里杜拉·阿基杜林14日会见匈牙利驻哈大使奥托·伊万·罗纳，就哈萨克斯坦加入世界银行2030水资源小组(2030 Water Resources Group)相关问题进行了对话。

在对话中，双方强调了水资源问题对哈萨克斯坦的重要性。这个问题不仅关乎国家的生态安全，也对国家的经济建设产生影响。

哈里杜拉·阿基杜林表示，哈萨克斯坦作为世界第九大国家，也是离世界海洋最远的内陆国家，其国土2/3属于干旱地区，只有2.8%的国土被水覆盖。

-我们已经明显感受到了气候变化的影响。气候变化导致了水资源的短缺问题。哈萨克斯坦作为主要跨界河流的下游国家，超过40%的水资源来自周边国家。我们的东部、南部和西北部地区都依赖于周边国家的水源。随着全球变暖的加剧，这个问题将变得越来越紧迫。-他说。

他进一步补充道，鉴于此，哈萨克斯坦采取积极措施来实施《巴黎协定》的目标，这将有助于进一步加强哈萨克斯坦同国际社会的合作。哈方期待在应对气候变化和高效利用水资源的解决方案制定方面得到国际社会的支持。

同时，他指出，入世界银行水资源小组将使我国能够借鉴世界主要国家先进经验，并在各个经济部门大力推广节约用水做法。

【编译：阿遥】