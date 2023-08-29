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    11:47, 29 八月份 2023 | GMT +6

    欧洲理事会主席：欧盟应准备在2030年前吸纳西巴尔干国家

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    哈通社/阿斯塔纳/8月29日--据环球网报道，欧洲理事会主席米歇尔当地时间8月28日在斯洛文尼亚出席布莱德战略论坛时说，欧盟应做好准备在2030年前接纳西巴尔干国家为成员国。

    米歇尔当天在该论坛发表主旨演讲时说，西巴尔干国家通往欧盟的道路始于20多年前，但入盟进程缓慢令该地区和欧盟的许多人感到失望。欧盟和西巴尔干国家必须讨论入盟时间安排和需要做的工作，才能有可信度。他建议在准备欧盟下一个战略议程时，就此设定一个明确目标。欧盟和西巴尔干国家都必须做好准备，到2030年实现欧盟扩大。

    米歇尔说，为加入欧盟，未来的成员国必须实施改革，以确保司法独立，打击有组织犯罪和腐败，并使外交政策与欧盟成员国保持一致。他还敦促所有希望加入欧盟的国家在入盟前解决双边冲突。

    他说，欧洲理事会将在下次会议上讨论欧盟扩大事宜。欧盟委员会预计将在10月发布扩大一揽子计划，概述入盟的具体细节。

    欧盟目前有27个成员国。西巴尔干国家包括塞尔维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、波黑、黑山等。其中克罗地亚于2013年加入欧盟，其他西巴尔干国家虽不同程度地开启加入欧盟进程，但进展缓慢。

    标签:
    黄金储备 欧盟
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