世卫组织：预计2030年全球吸烟人数将少于12亿

据共同网报道，世界卫生组织（WHO）16日公布的估算数据显示，全球15岁以上的吸烟者2022年有12.45亿人，到2030年将少于12亿人。2000年为13.62亿人，之后持续减少。世卫组织评价称“近年的控烟措施取得了良好进展”，呼吁各国政府进一步加强控烟以提升公共卫生水平。

据推算，15岁以上的吸烟者在人口中占比也将从2022年的20.9%（男性34.4%、女性7.4%）下降至2030年的18.1%（男性30.6%、女性5.7%）。

从地区来看，2022年东南亚区域办事处辖区内的比例最高，为26.5%。欧洲区域办事处（包含前苏联国家和土耳其）以25.3%紧随其后。据称欧洲的女性吸烟者比例高于其他地区，减少的势头也较弱。

从2000年到2030年，埃及、印尼、约旦、摩尔多瓦等地吸烟者比例增加，日本从31.7%将下降至13.4%。吸烟人数方面，管辖中东和北非的东地中海区域办事处，以及包含日本的西太平洋区域办事处、非洲区域办事处辖区内预计将增加。

调查对象为包含加热式的纸卷烟、叶卷、无烟烟草等，但不包括“电子烟”。