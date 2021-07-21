澳大利亚布里斯班获得2032年夏季奥运会举办权

哈通社/努尔苏丹/7月21日-- 据新华社消息，国际奥委会第138次全会21日在日本东京投票选出2032年夏季奥运会举办地。作为本届奥运会的唯一候选城市，澳大利亚昆士兰州首府布里斯班毫无悬念地获得举办权。

由于当天只有一个候选城市，国际奥委会委员在投票环节只有三个选项：支持、不支持、弃权。投票结束不到5分钟，巴赫就重新回到主席台宣布：第35届夏季奥运会举办地——布里斯班。

听到结果之后，身在会场的澳大利亚代表团高声呐喊庆祝。而远在布里斯班的当地民众，也通过视频连线第一时间收到好消息。提前11年获得奥运举办权的布里斯班，也将成为继墨尔本和悉尼之后，澳大利亚第三个举办夏季奥运会的城市。

此前，包括匈牙利首都布达佩斯、德国的莱茵-鲁尔地区以及卡塔尔首都多哈等，都曾公开表示过举办2032年夏季奥运会的意愿。

为了让申奥更灵活、更节俭、更有针对性，国际奥委会在2019年修改了奥运申办规程，其中最大变革是分别组建«夏季奥运会举办地委员会»和«冬季奥运会举办地委员会»，成员相对固定，以取代过去的«评估委员会»，负责向国际奥委会执委会推荐多个或者单个候选城市。

此外，举办地的选举也不再是以往的提前7年。这种时间的灵活，其实早在洛杉矶提前11年获得2028年奥运会举办权就已经体现出来。

今年2月，国际奥委会召开执委会，通过了«夏季奥运会举办地委员会»对布里斯班举办2032年奥运会的推荐。国际奥委会随后开始与澳大利亚就2032年奥运会的举办事宜进行«针对性对话»。这种对话并不意味着布里斯班已获得举办权，而是双方共同探索如何让奥运更好地助力当地发展。

经过«夏季奥运会举办地委员会»的详细评估，布里斯班满足所有办奥要求。今年6月，国际奥委会执委会决定向本次全会提议由布里斯班举办2032年奥运会。

在奥林匹克运动遭受疫情冲击的大背景下，澳大利亚政府对2032年奥运会的支持被认为是布里斯班脱颖而出的关键因素。此外，当地舒适的气候和对现有场馆的充分利用，也得到肯定。

布里斯班获得2032年奥运会举办权，也离不开国际奥委会副主席、澳大利亚奥委会主席约翰·科茨的积极争取。71岁的科茨也是国际奥委会东京奥运会协调委员会主席。