日本拟2035年前后实现新车销售全面电动化

哈通社/努尔苏丹/12月3日--据共同社消息，日本力争在2030年代中期实现国内销售的新车全部为电动车，不再销售汽油车。

此举是为应对首相菅义伟公布的到2050年实现国内温室气体净零排放的目标。经产省将通过专家会议加深讨论，年内汇总计划。

在全球最大汽车市场中国和欧美，已率先采取限制今后汽油车销售的行动。日本为避免落后于国际潮流，也进一步明确顾及环境的立场。经产省希望促进国内汽车生产商的电动车研发，但似乎将对各企业的业务战略产生巨大影响。

电动车设想为EV、HV、插电式混动车（PHV）、氢燃料电池车（FCV）。国内厂商拥有优势的HV以电动机和汽油机相结合方式行驶，因此消耗汽油。为达成温室气体净零排放的目标，EV与FCV的普及将掌握关键。

海外方面，美国加州决定到2035年将禁止汽油车等的新车销售。中国也计划在同年禁止普通汽油车的销售。英国今年11月决定把禁止汽油车与柴油车新车销售的时间从2035年提前至2030年。法国力争到2040年结束汽柴油车的销售。

日本政府本月1日敲定经济增长战略执行计划，写入动员所有政策以普及电动车和强化车载蓄电池的竞争力。



