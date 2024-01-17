阿斯塔纳市至2035年的总体规划获批

由政府总理阿里汗·斯马伊洛夫签署批准的文件内容包括旨在进一步发展首都社会、住房公用事业、交通和能源基础设施的具体步骤。

根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示制定的阿斯塔纳城市规划文件在社会上得到了广泛讨论。

考虑到人口的快速增长，制定了高速发展城市措施。当今，首都人口约为120万人，至2035年，这一数据预计达到230万人。

根据总体规划，计划建设164所学校、178所幼儿园和93个医疗设施。至2029年，将建成15个现代化青少年宫，所有这些都由地方预算和私人投资提供资金。

计划将首都住房量增加到6820万平方米，道路长度由1000公里增至2500公里。同时，计划发展替代性公共交通并建造五座大桥，以缓解主要道路的交通拥堵情况。

考虑到用水量的增加，拟建设日处理能力21万立方米的4号抽滤站，输水管道取自额尔齐斯-卡拉干达运河。同时，计划扩建“铁勒曼”泵站，用于技术供水。

热电方面，拟建设第三热电站二期和新的燃气热力站4座，扩建第二热电中心，以及投产14个110/10 kV变电站。

为解决燃气供应问题，将增加现有AGTS-1和AGTS-2自动燃气分配站的容量，并建设能够连接到萨热阿尔卡天然气管道的AGTS-3。

与此同时，计划进一步发展去年新增2700公顷地的阿斯塔纳“绿化带”，并采取措施美化公共区域和庭院区域。

至2025年总体规划的实施涉及的所有财政来源投资额为6.3万亿坚戈。其中，4.3万亿坚戈属于用于住房建设的私人投资，7000亿坚戈属于基础设施项目。

【编译: 阿依波塔】