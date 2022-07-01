哈萨克斯坦呼吁在2045年实现全球无核武器化

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 哈萨克斯坦呼吁各国在2045年实现全球范围内的无核武器化。

哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德1日在首都努尔苏丹召开的主题为《现代国际关系体系中的哈萨克斯坦共和国》的国际研讨会上表示，哈萨克斯坦向全球各国发出的旨在2045年实现全球全面放弃核武器的倡议具有重要的意义。

特列吾别尔德指出，虽然在当前复杂的地缘政治条件下，想要实现彻底的无核武器世界十分的困难，但这一理念仍将是哈萨克斯坦外交政策的重要组成部分。

他强调称，作为一个自愿放弃核武库和导弹库，并自行关闭世界最大核试验场的国家，哈萨克斯坦拥有推动核裁军领域取得真正进展的道义权利。

外交部长指出，根据斯德哥尔摩和平研究所的报告，当前国际社会正处于冷战以后核威胁最严重的时刻。在这一背景下，哈萨克斯坦提出的在2045年前彻底放弃核武器的倡议更具有重要的意义。

特列吾别尔德表示，自独立至今，哈萨克斯坦始终保持着一个独立调解人的身份，为各种冲突中的对立方找到合适的对话和解方案做出着努力。当前正在进行中的叙利亚问题阿斯塔纳和平进程就是其明证之一。

外长表示，今年6月15~16日的第18轮阿斯塔纳叙利亚问题和谈，作为日内瓦和谈的有机补充，更加加强了阿斯塔纳和平进程的重要性。

【编译：木合塔尔·木拉提】