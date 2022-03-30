全球日增确诊超205万例 累计逾4.8亿例

哈通社/努尔苏丹/3月30日-- 据海外网报道， 根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间2022年3月30日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例484829776例，累计死亡病例6155259例。

全球单日新增确诊病例2058648例，新增死亡病例4678例。

数据显示，韩国、德国、法国、意大利、澳大利亚是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、德国、英国、韩国是新增死亡病例数最多的五个国家。

韩国新增超34万例确诊病例 出现棺材紧缺现象

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部3月29日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新冠病毒确诊病例347554例，累计确诊12350428例。单日确诊病例较前一天增加160341例，仅隔一天就重回30万例以上。新增死亡病例237例，累计死亡15423例，平均致死率为0.12%。现有重症患者1215例。

由于新冠病毒奥密克戎变异株持续扩散，韩国新冠肺炎死亡病例一个月内激增5倍以上。《韩民族日报》28日报道称，这导致韩国棺材需求量上涨，用于制作棺材的梧桐木供应不足，因此出现棺材紧缺现象。

法国新增超21万例确诊病例 累计确诊逾2527万例

法国公共卫生部门3月29日公布的数据显示，截至当天下午，法国累计新冠肺炎确诊病例25276538例，过去24小时新增217480例；累计死亡病例141985例，过去24小时新增137例。

美国新增超3.7万例确诊病例 药管局批准特定人群接种第二剂疫苗加强针

根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间2022年3月30日4时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例81671992例，累计死亡病例1004731例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例37522例，新增死亡病例971例。

美国食品和药物管理局29日修订新冠疫苗紧急使用授权，批准50岁及以上人群以及免疫功能低下人群接种第二剂辉瑞或莫德纳新冠疫苗加强针。

俄罗斯新增超1.9万例确诊病例 累计确诊逾1780万例

俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部29日表示，过去24小时，俄新增新冠病毒感染病例19660例，累计感染病例达17803503例。新增死亡病例339例，全国累计死亡病例为368025例。