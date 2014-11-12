2050年我国北方各州总人数将下降100万

哈通社阿斯塔纳11月12日电，卫生和社会发展部部长 塔玛拉•杜伊谢诺娃在今日在议会下院召开的圆桌会议上就移民问题表示，2050年我国北方各州人数量下降100万人，而南方人数则会增加520万人。

值得提醒的是，据卫生和社会发展部预测，2030年我国人口总数将达到2030万左右。 杜伊谢诺娃说："届时全国总人口将达到2030万左右，阿拉木图州、江布尔州、南哈州、阿拉木图和阿斯塔纳人数总数在全国总人口中的比重将达到52.7%，确切来说，阿拉木图州250万人、江布尔州124.9万人、南哈州366万人、阿斯塔纳与阿拉木图330万人，而阿克莫拉州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州人口将出现下降，如果我们不改变移民政策，北方各州会因出生率下降等问题人口出现下降，而南哈州则出现增多。" 2050年由于内部移民将出现人口分布不均匀现象，2050年我国北部各州人口将减少100万人，反之南方人口将增长520万人，南方各州人口密度将会是北方的4倍左右。南方居民主要从事商贸和服务行业，而北方居民在各行业分布比较均匀。 杜伊谢诺娃说："尽管南部（阿拉木图市除外）人口在全国人口中的比重达到38%，但区域生产总值在国内生产总值中的比重仅会为17%左右，西部各州人口在全国人口中的比重仅为11%，但区域生产总值在国内生产总值中的比重将会为22%左右，北部各州人口在全国人口中的比重为29%，但区域生产总值在国内生产总值中的比重将会为25%左右。"（编译：阜博）