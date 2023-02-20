截至2050年哈萨克斯坦人口预计接近2800万人

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 ——哈萨克斯坦人力资源开发中心预测，哈萨克斯坦人口截至2050或将增长820万人，达2780万人。

根据该中心的长期预测，哈萨克斯坦人口每年的增长率将在1.1-1.4%之间、平均年增长率为1.3%、乐观预测为1.4-1.7%之间、悲观预测为0.7-1.1%之间。

2022~2050年，哈萨克斯坦新生儿数量预计为1430万，死亡人数为550万，自然增长880万人。考虑到负迁移平衡（56.5万人），截至2050年的人口自然增长约为820万人。

如果不采取额外措施，地区间人口分布不均的情况将会加剧。到2050年，八个地区的人口可能会减少到86.9万人，其中包括：阿拜州（9.2万人）、阿克莫拉州（8万人）、卡拉干达州（9.9万人）、库斯塔奈州（18.1万人）、巴甫洛达尔州（10万人）、北哈州（18.2万人）、乌勒套州（1.5万人）、东哈州（12万人）。

同时，其他地区人口可能增加900万人。其中，阿斯塔纳、阿拉木图和齐姆肯特等三大直辖市人口预计增长420万人。还包括：阿克托别州（32.6万人）、阿拉木图州（80万人）、阿特劳州（3.5万人）、西哈州（11.2万人）、江布尔州（65.7万人）、杰特苏州（51.2万人）、克孜勒奥尔达州（32.8万人）、曼格斯套州（72.3万人）和突厥斯坦州（99.4万人）。

【编译：小穆】