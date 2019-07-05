气象学家预测巴黎炎热期2050年可达60天

哈通社/努尔-苏丹/7月5日 -- 据外媒消息，法国气象学家认为，巴黎夏季到2050年炎热期或将持续60天。

法国气温上月28日创新高，该国东南部城市卡庞特拉（沃克吕兹省）气温高达45.9摄氏度。法国最后一次气温记录破表是在2003年8月，当时法国圣克里斯托和孔屈埃拉克（同为沃克吕兹省）的气温达44.1摄氏度。

巴黎气候署署长吉罗在莫斯科城市论坛期间表示，2003年的热浪夺走了1万7000人命，"此后我们学到了很多东西。今年的热浪始于6月，但高温季节通常只在8月发生。根据气象学家的预测，到2050年巴黎6月到9月的炎热期或达到10至60天。"

她回忆称，巴黎在2015年、2016年、2017年和2018年经历过热浪，对今年的热浪已经做好了准备。

吉罗说："法国气象局提醒会有10天高温天气，市长安抚市民称已做好准备。"

热浪近日席卷欧洲，法国南部地区观测到摄氏45.9度的破纪录高温。巴黎市政府表示，人类若不作为，全球气温升高的趋势将会进一步恶化，到2050年，巴黎每年可能会出现10次到25次的酷热天气。