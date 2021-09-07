联合国预测：2050年哈萨克斯坦城市化水平将达到69.1%

哈通社/努尔苏丹/9月7日--Energyprom.kz网站报道，据联合国预测，到2050年，哈萨克斯坦十分之七的人口将居住在城市。

根据今年前7个月的结果显示，哈萨克斯坦770万平方米住房投入使用，同比增长10.3%，其中四分之三，即570万平方米的住房建在城市。根据今年的计划，1700万平方米住房将投入使用，若该计划得以实施将创造新的记录。

此外，哈萨克斯坦人口年增长率仅为1.3%。截至2021年7月1日，国家人口总数达到1900万，城市人口增长约2%，为1130万人，占总人口的59.2%。

同时，国家项目框架下的优惠抵押贷款促进了住房建设领域的快速增长。仅今年前7个月，哈克斯坦家庭银行（Otbasy bank）发放了总价达1839亿坚戈的1.44万笔用于购买新房的贷款。

得益于家庭银行和其他发展机构以及政府计划，哈萨克斯坦的城市化趋势正在增强。根据联合国经济和社会事务部的预测，到2050年国家城市化水平将达到69.1%。也就是说，每10人中就有7人将居住在城市。

现阶段，全球城市化平均水平为68.4%，其中亚洲为66.2%，中亚为60.5%。对高收入国家的这一预测为88.4%，低收入国家为50.2%。因此，相比之下，对哈萨克斯坦的预测较为乐观。

【编译：达娜】