2070年韩国人均预期寿命91.2岁

哈通社/努尔苏丹/12月13日--据韩联社报道， 韩国统计厅近日发布一份报告显示，2070年韩国人口平均预期寿命增至91.2岁，男女分别为89.5岁和92.8岁。

鉴于预期寿命代表人口健康状态，这是积极的消息。假设出生率、预期寿命、国际流动均为中位值，2070年韩国人口将为3766万人，比2020年减少1418万人。但从财政方面来看，经济活动人口逐渐减少，而随着预期寿命的延长，老年人口所占比重会增加，这将给经济带来不少压力。2070年韩国总人口中劳动年龄人口将占46.1%，在经合组织成员国中唯一跌至50%以下。65岁以上人口比重为46.4%，在经合组织成员国中最高。85岁以上人口比重将达总人口的14.4%。

统计厅预测，2024年韩国平均总和生育率降至0.7之后，2070年将反弹至1.21。若生育率维持2020年（0.84）水平，2070年韩国人口将减少到3478万人，2120年再减少到1431万人。

这比2020年的83.5岁增加7.7年。统计厅预测，2065年至2070年韩国人平均预期寿命为90.9岁，在经合组织（OECD）38个成员国中最高。