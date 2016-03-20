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    09:03, 20 三月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦驻华大使馆第207号投票站开放投票

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    哈通社北京3月20日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和地方议会选举投票于20日正式开始，位于哈萨克斯坦驻华大使馆的第207号投票站已于当地时间今早7:00时 （阿斯塔纳时间5:00时）开放投票。

    开放投票后仅1小时内，就有60位公民进行了投票。207号投票站也是最早开放投票的投票站点之一。
    据悉，正在北京公干的哈萨克斯坦农业部副部长古莉米拉•伊萨耶娃、其副手及众多在华外交人员均在投票站，履行了自己的权利义务。
    首位投票的公民，是正在北京语言大学求学的18岁留学生卡米拉•阿特耶娃。根据传统，她获得了投票站工作人员送出的礼物。
    前往投票站投票的上海合作组织副秘书长萨巴尔•伊曼多索夫的妻子、年满70周岁曼斯娅•伊曼多索娃也同样获得了礼物。伊曼多索娃对投票站工作人员的工作，以及他们对老年人的关爱十分赞赏。
    "我们所有人都关心着祖国哈萨克斯坦的未来。选举，是哈萨克斯坦重要的政治活动。我们期待着祖国的繁荣和昌盛，这也是为什么我们会来到这里，履行自己权利义务的原因。"她说。（编译：塔尔）













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    哈萨克斯坦 外交部 议会下院 中国 议会选举2016 黄金储备
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