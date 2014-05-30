英国华人犯罪大幅下降 在押华人囚犯降至20年最低

哈通社阿斯塔纳电，据中新网援引英国《华商报》报道，英国司法部最新统计数据显示，英国监狱在押的中国大陆华人囚犯人数降到20年来最低，与此同时英国本土和其他外国罪犯人数则持续走高。

据司法部的统计，截至今年5月23日，正在服刑的犯人共有85,158名，比去年同期增长3%，其中外国人约为13%，为英国历史最高。 在外国罪犯中，波兰人、爱尔兰人、牙买加人、立陶宛人和尼日利亚人名列前茅。欧盟外外来民族人数最多的印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡和中国华人的囚犯所占比例较少。 最为引人注目的是中国大陆华人罪犯出现20年最少的现象。中国大陆华人在英犯罪率从本世纪初以来一直走高，2009年6月26日服刑的中国华人有503名，去年6月跌到140人，今年3月底则进一步降到118人。 十年前，华人在英犯罪主要包括绑架、人口走私、制造贩卖盘片、洗黑钱、诈骗。近三年来，随着英国打击黑工的进一步深入，中国大陆华人偷渡到英国已悄然终止，与此有关的绑架、非法拘禁、暴力犯罪不再出现，造假光盘碟片也没有了市场。 目前服刑的中国华人有近一半涉及种植、运输和贩卖大麻，他们大多在2011年前被判入狱。近几年，大批大麻贩子转往爱尔兰共和国，英国本土华人毒品贩的人数随之减少，英国华人犯罪达到历史最低。 华人囚犯中，刑期在三年以下的占一半，被判处无期徒刑的有8人，包括三年前北安普顿丁继峰崔鸽一家灭门案杀人犯杜安翔和2009年杀害纽卡素留学生情侣杨振兴和周茜行凶者曹光辉。英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰四个地区服刑的华人最少的是苏格兰。