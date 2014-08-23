首尔市明年推出快速检测艾滋病服务 20分钟出结果

哈通社阿斯塔纳电，据韩联社8月22日报道，从明年起，韩国首尔全市25所保健所都将提供免费检查艾滋病的服务，人们只需等待20分钟便可拿到检查结果。

报道介绍，市民前往保健所进行艾滋病检查时，不需提交居民身份证号码以及居住地址等个人信息，无论首尔市民还是外地居民或者外国人，都可以享受这项服务。 据悉，此前韩国实行抗体酶免疫法(EIA)进行艾滋病检验，其检查结果的确认周期为3~7日。而新采用的快速检查方法只需在手指上取1滴血液滴入检查器皿，便可在20分钟后快速获取检查结果。如果检查结果出现异常，首尔市保健环境研究院将对患者进行进一步精密检查，一旦确定感染，国家以及首尔市将为患者支付全部治疗费用。 首尔市表示，从今年四月起首尔4处保健所已经试行了快速检验法，试行期的受检人数及阳性诊断人数比往年同期增加了6~7倍左右，对艾滋病的及时发现和积极治疗起到了一定的效果。 韩国疾病管理本部2012年统计数据表示，韩国国内共有7788人感染艾滋病，并以每年800人的速度增加，而其中37%的感染者居住于首尔。