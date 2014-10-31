中国最高检：前三季直接查办专案20件 反腐败形势依然严峻复杂

哈通社北京１０月３１日电， 据中国最高人民检查院周五召开的新闻发布会通报，今年以来，最高检反贪总局直接查办和组织指挥办理的省部级专案已达20件，是历史上最高纪录。包括社会广泛关注的国家发改委系列案件和中央电视台系列案件，反腐败形势依然严峻复杂。

最高检反贪总局局长徐进辉披露，截至目前，共立案查办国家发改委工作人员利用职权受贿犯罪案件11件11人。其中，煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合2亿余元人民币,成为建国以来检察机关一次起获赃款现金数额最大的案件。 徐进辉介绍，11人中包括发改委国家能源局5人，发改委价格司5人，发改委就业和收入分配司1人，分别为：国家能源局副局长、新能源司司长、核电司司长、电力司副司长、煤炭司副司长、价格司原司长、现任司长、副司长、副巡视员、价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪。 徐进辉从查办情况分析称，所在部门权力过大、权力集中是诱发腐败的重要原因。被查处的这些人大多既是宏观政策的制定者，又是具体项目的审批者，可以直接决定和掌握许多企业的利益得失。 "想方设法求助于他们的人很多，容易诱发腐败"，徐进辉称。此外，在管理和监督机制上，存在漏洞，缺乏监管，审批权运转不透明，缺乏有效的内外部监督机制。收钱办事成为这些人的潜规则，大家心照不宣，长期共同受贿，形成窝案串案。犯罪数额特别巨大，涉案金额超过千万元的有6人。 对于教育科研领域涉嫌腐败案件，徐进辉披露，中国农业大学教授，中国工程院院士李宁弄虚作假套取巨额国家科技资金已被依法批准逮捕，现初步查明其涉嫌贪污公款2,000余万元。 根据通报，今年1至9月，全国检察机关反贪部门共立案贪污贿赂犯罪案件27,235件，35,633人，查办案件人数进一步上升。其中县处级以上干部2,608人（含厅局级以上319人）。抓获潜逃境内外贪污贿赂犯罪嫌疑人502名。 "当前，反腐败形势依然严峻复杂，查办案件工作任务依然艰巨。"最高检反贪总局局长徐进辉称。