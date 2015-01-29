年内哈中两国将启动20多项加工工业项目

哈通社阿斯塔纳1月29日电，哈中产能与投资合作第三次对话会今天在阿斯塔纳举行。会议是由投资和发展部及KAZNEX INVEST 出口与投资局组织召开。

哈中两国企业家、政府官员、国有企业等近300名代表出席会议。与会代表就深化投资、加强产业合作、共建多种形式的加工工业项目的可能性等问题展开了讨论。会议将对100多项合作倡议及商业计划进行审查。 投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫与中国国家发改委副主任王晓涛共同主持会议。 伊谢克舍夫在会上表示，哈方已批准20多项与中方合作的加工工业项目，主要是一些生产成品及附加值较高产品的行业。第三轮对话将共同形成第一份双边合作项目清单，具体协议将在三月签署。希望签署的项目能在今年开始动工实施，哈方将竭力支持项目的发展。这次会谈在双方元首早前达成的协议基础上举行，必将为双方都带来丰厚的经济利益。

据投资和发展部统计显示，自2005年至2014年9月30日，中国对哈萨克斯坦的直接投资达124亿美元，同期，哈萨克斯坦对华直接投资额为3.28亿美元。（编译：苏航/审校：林海）