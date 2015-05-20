日耳曼族青年20年后重游出生地哈萨克斯坦

哈通社乌拉尔5月20日电（记者叶鲁拜•阿吾耶佐夫）日耳曼族青年米哈伊尔•费特热和罗曼•费特热两兄弟出生于哈萨克斯坦，后移居德国。20多年后的今天，兄弟俩从德国出发乘摩托车经4000公里长途跋涉，来到了他们的出生地——哈萨克斯坦。

米哈伊尔和罗曼介绍了他们计划骑摩托车到哈萨克斯坦的初衷："在我们父辈迁移到哈萨克斯坦时，条件极其困难。多亏了哈萨克人的帮助我们才得以生存。近些年，我们经常听说哈萨克斯坦发展很快，有了很大变化，就决定来看看。"

他们5月14日从德国斯图加特市出发，经过波兰、乌克兰和俄罗斯到达哈萨克斯坦。

罗曼说："我们为在哈萨克斯坦出生长大感到自豪。你不会在世界的其他地区遇到像哈萨克人这般热情淳朴的人民。20年来哈萨克斯坦获得了长足的发展，变得更加繁荣了。我们兄弟二人都没有忘记哈萨克语，可以熟练地同人们交流。如今，从南哈萨克斯坦州和江布尔州移居德国的日耳曼族有10万多人，互相之间始终习惯用哈萨克语交流。我们外表是日耳曼，但内心属于哈萨克。"

西哈州居民热情迎接了两位摩托车手，当地民族和睦大会副主席盖萨•卡帕可夫向他们表示了欢迎。（编译：夏力）