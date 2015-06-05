俄罗斯禁止进口哈萨克斯坦20吨土豆

哈通社阿斯塔纳6月5日电 据俄罗斯新西伯利亚州动植物卫生监督局（Россельхознадзор）消息，日前，俄罗斯新西伯利亚州动植物卫生监督局工作人员将哈萨克斯坦20吨土豆"拦截"在国门之外。

消息称，俄方主要以该批土豆无植物检疫证书为由，拒绝这批土豆进入俄境内。