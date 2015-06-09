俄媒评选出最伟大的20款日产跑车（图）

哈通社阿斯塔纳6月9日电 跑车是传奇和梦想的象征，是出现在无数海报和家中挂历上的宠儿。不同于一般的车辆，跑车必须在加速、刹车和转弯时都很出色，而且一定要具有非凡的外表。一提到运动跑车，人们总是会首先联想到欧美那些充满力量与美感的知名跑车形象，如兰博基尼、保时捷和法拉利等。实际上在跑车领域，多年来日本汽车制造厂商也不甘人后，积极研发并生产了大量具有独特风格和特色的运动跑车。trendymen.ru网站纵览二战以来几十年的日本汽车发展史，评选出了有史以来最伟大的20款日产明星跑车。

1. 尼桑Datsun Sports (Fairlady) 1500/1600/2000，1959年开始生产。 2．本田S500，1963年开始生产。 3.丰田Sport 800 ，1965年开始生产。是丰田公司生产的第一辆跑车。 4、丰田2000GT，1967年开始生产。该车由丰田和雅马哈联合设计。 5.尼桑Datsun (Fairlady) 240Z，1970年开始生产。该车被誉为"尼桑淑女"，是一款异常漂亮的跑 车。 6.马自达RX-2，1971年开始生产。这款车当年在博纳维尔赛道上曾跑出过每小时257公里 的惊人成绩。 7.马自达RX-7，1979年开始生产。这款车在博纳维尔赛道上的成绩达到了每小时290公里。 8.尼桑Datsun Maxima，1982年开始生产。Maxima跑车在初期直接搬用了240Z的整套动力系统。 9.丰田MR2，1985年开始生产。该车有着很明显模仿法拉利跑车的痕迹。 10．本田Prelude，1988年开始生产。这是一款经典的跑车。 11.马自达MX-5 Miata，1990年开始生产。该车系以全球销售超过94万辆之姿，列入吉尼 斯世界纪录中最畅销的双座敞篷跑车。 12. 本田NSX，1991年开始生产。拥有全铝车身，中置后驱布局，使用具有本田VTEC技术的V6 发动机。NSX被称为日本第一款超级跑车。 13.马自达RX-7，1992年开始生产。2002年8月推出最后一款RX-7 Spirit R限量版车型后， RX-7正式停产。 14.本田魂S2000，2000年开始生产。本田以该型车纪念公司成立50周年。 15. 三菱蓝瑟 翼豪陆神VIII，2003年开始生产。 16.马自达RX-8，2004年开始生产。 17.尼桑GT-R，2009年开始生产。 18. 丰田雷克萨斯LFA，首批全球限量500辆，2012年开始生产。 19. 斯巴鲁BRZ，2012年开始生产。 20.丰田雷克萨斯RC F，2015年开始生产。（编译：塔尔）