时隔20年哈萨克斯坦再度从中国进口啤酒

哈通社阿斯塔纳6月12日电 据中新网消息，时隔20年，中国新疆啤酒将再次进入哈萨克斯坦市场。

11日，记者从新疆乌苏啤酒有限责任公司获悉，随着该公司生产的2批1950箱17550瓶乌苏牌啤酒顺利装车，将通过塔城巴克图口岸进入哈萨克斯坦，中断了整整20年的哈中啤酒贸易将再度恢复。

哈国客商、新疆乌苏啤酒公司、新疆检验检疫局等方面均认为，啤酒贸易出口的恢复，得益于"一带一路"愿景的启动，在此大环境下，哈中双方的政策均有所倾向。

20年前，新疆的啤酒出口贸易曾在哈萨克斯坦热火朝天，后因故中断。随着中国"一带一路"愿景与行动的启动，中国与哈萨克斯坦、白俄罗斯、阿塞拜疆等国签订贸易协定后，哈萨克斯坦商人找到商机，同新疆乌苏啤酒公司初步达成50万美元的合同意向。哈国商人郭斯侠表示，目前在哈萨克斯坦国内已达成销售意向200多吨新疆啤酒。

郭斯侠还说，进口新疆啤酒到哈萨克斯坦，先布局哈国市场，而后还会将新疆啤酒推向中亚其他国家以及俄罗斯等。

新疆乌苏啤酒有限责任公司总经理杜晖说，啤酒出口是"一带一路"愿景带来的机遇，啤酒在中亚有广阔的市场空间，中亚五国人口约6000万，啤酒市场非常大。目前中亚各国的啤酒市场主要被德国、日本啤酒所占领。新疆啤酒出口占据着地理位置，大麦、啤酒花等原料丰富的优势。

（图片取自中国新闻网）