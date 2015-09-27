习近平：中国设首期20亿美元南南基金

哈通社阿斯塔纳9月27日电 据BBC中文网报道，出席联合国可持续发展峰会的中国国家主席习近平宣布，为南南合作基金首期提供20亿美元，免除最不发达国家等2015年到期债务。

分析人士指出，过去一些西方国家批评中国自私自利、缺乏消除国际贫困的意愿，而中国此举显示其积极希望被视为一个参与全球事务的国家。

正在美国纽约访问的中国国家主席习近平于9月26日至28日在纽约出席联合国成立70周年系列峰会。

习近平承诺，中国为南南合作援助基金首期提供20亿美元；对最不发达国家到2030年援助力争达到120亿美元；免除最不发达国家、内陆发展中国家、小国、岛国2015年到期未还的政府间无息贷款债务。

目前尚不清楚哪些国家将得到上述债务免除，也不清楚多少债务可以得到免除。

"和平发展"

他在讲话中说："和平与发展仍然是当今时代两大主题，要解决好各种全球性挑战，包括最近发生在欧洲的难民危机，根本出路在于谋求和平、实现发展。"

他强调"要争取公平的发展，让发展机会更加均等"，"让发展成果为各国人民共享"。

习近平还表示中国将建立一个发展知识中心，分享各国的发展经验。

周五，"联合国可持续发展峰会"通过了一份由193个会员国共同达成的"2030年可持续发展议程"，提出17项可持续发展目标，希望在今后15年内实现3个史无前例的非凡创举：消除极端贫穷、战胜不平等和不公正以及遏制气候变化。