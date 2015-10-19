欧盟拟从土耳其等国难民营直接收容20万人

哈通社阿斯塔纳10月19日电 据英国《金融时报》19日报道，布鲁塞尔方面将于明年初提出一个大规模难民安置方案，此举可能意味着从土耳其、约旦和黎巴嫩等国的难民营直接接受20万移民，将其安置到欧盟各成员国。

欧盟委员会计划在3月份提出一份"结构性欧盟范围移民安置方案"，作为一整套改革的一部分，目的是阻止难民从土耳其和邻近国家涌入欧盟境内。

大规模重新安置被视为与土耳其达成协议的交换条件；欧盟正希望说服土耳其在阻止移民涌入欧洲方面发挥更大作用。

德国总理安格拉•默克尔昨日在伊斯坦布尔会晤土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安，承诺她的政府将给陷入僵局的土耳其加入欧盟的谈判注入新的生命力，以换取该国在移民问题上给予协助。

"德国准备在今年开启17章，并修正第23和24章的基准，"默克尔在与土耳其总理艾哈迈德•达武特奥卢联合举行的新闻发布会上表示。她指的是管辖加入欧盟谈判的欧盟法律的三个章节。

土耳其从1999年起就是欧盟成员国的候选人，但自2005年启动谈判以来，迄今只开启了总共35章中的14章。只有1章完成了谈判。

不过，默克尔并未认同土耳其方面的一份要求清单，土耳其似乎将其与对欧盟的支持计划挂钩，其要求包括最迟在明年夏天取消针对土耳其国民的签证限制，以及改变欧盟在1915年奥斯曼帝国亚美尼亚人遭到大屠杀一事上的立场。

上周，欧盟成员国同意向土耳其提供高达30亿欧元的一揽子援助，以帮助应付该国境内的250万难民，这些难民大多来自邻国叙利亚。埃尔多安对欧洲无力应付难民洪流表示轻蔑。"他们宣布将收容3、4万难民，然后他们就被提名获得诺贝尔奖，"这位土耳其领导人上周五表示。"我们有250万难民，但没人在乎。"

官员们将把联合国难民署的建议作为欧盟计划的依据；联合国呼吁欧盟从欧盟以外的国家（如黎巴嫩和土耳其）直接收容大约20万难民，10倍于今夏各方同意的2万难民。