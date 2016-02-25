中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:01, 25 二月 2016 | GMT +6

    研究报告显示"伊斯兰国"炸弹供应链涉及20个国家的企业

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳2月25日电 据路透社消息，周四发布的一项研究报告称，"伊斯兰国"炸弹的供应链涉及20个国家的企业。这表明各国政府和企业应作出进一步努力，追踪线缆、化学品以及其他相关设备的流动情况。

    欧盟委托进行的研究显示，土耳其、巴西和美国等国家的51家公司卷入"伊斯兰国"制造简易爆炸装置（IED）所用逾700种部件的生产、销售或接收活动。

    进行此项研究的机构"冲突装备研究所"（CAR）称，目前"伊斯兰国"正以"准工业规模"制造简易爆炸装置。

    研究显示，土耳其共有13家公司卷入"伊斯兰国"炸弹供应链，是各国中涉及企业数量最多的，其次是印度，有7家公司卷入。

    冲突装备研究所负责人贝文（James Bevan）说："研究结果印证了国际社会的一项认知，即在伊拉克和叙利亚的‘伊斯兰国'力量在很大程度上能自给自足，
    他们在本地就可以轻易得到武器和战略物资，譬如简易爆炸装置部件。"

    这些部件价格便宜、容易取得，其中有些不受政府出口许可约束，对其销售的审查和监管比武器要松得多。

    研究发现，该地区一些企业通过合法途径取得一些部件后，"伊斯兰国"最短一个月后就可以取得有关部件，这表明供应链缺乏有效监管。

    贝文称土耳其政府拒绝配合冲突装备研究所调查，因此该机构无法判断土耳其政府在部件追踪方面的监管效果。

    土耳其政府官员未回复置评请求。

    巴西、罗马尼亚、俄罗斯、荷兰、中国、瑞士、奥地利和捷克等国家也有企业卷入供应链。

    标签:
    国际 伊斯兰国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!